PRF apreende droga e provoca impacto de mais de R$2,2 milhões ao narcotráfico

Policiais rodoviários federais apreenderam 18 quilos de pasta base de cocaína escondidos dentro do tanque de combustível de um carro no final da manhã desta quarta-feira (19) na BR 060, em Anápolis.

O homem, 30 anos de idade, estava sozinho no carro seguindo em direção a Brasília quando foi parado na unidade da PRF de Anápolis. Aparentando muito nervosismo, o motorista disse que saiu de Campo Grande (MS) com destino a Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, onde visitaria um irmão.

Com técnicas de fiscalização para enfrentamento ao narcotráfico, os policiais descobriram 16 tabletes de pasta base de cocaína envoltos em material emborrachado dentro do tanque de combustível do veículo. A droga, que totalizou 18kg, poderia render ao crime organizado cerca de R$ 2,2 milhões.

O homem foi preso em flagrante e disse que não sabia que transportava o droga, alegando que já pegou o veículo na locadora dessa forma. Ele foi conduzido para a delegacia de polícia civil em Anápolis.

Na região sudoeste de Goiás, 4,5 toneladas de maconha foram apreendidas na noite de ontem e na manhã de hoje.