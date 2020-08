Temperatura deve cair a partir de quinta-feira e chegar a 3ºC no sábado, em Goiás

Em Goiânia, a mínima deve ser de 10ºC, segundo meteorologistas. Já a temperatura mais baixa deve ser registrada em Chapadão do Céu. Umidade relativa do ar no estado deve continuar baixa, entre 20 e 28%.