Os bares e restaurantes em Goiânia podem ter música ao vivo, segundo um parecer da Vigilância Sanitária e Ambiental, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital. De acordo com o documento, uma resposta ao Sindicato dos Músicos Profissionais de Goiás, os últimos decretos estadual e municipal, que possuem protocolos para conter a pandemia do coronavírus, não proíbem as apresentações musicais.

Assim, segundo o parecer, o serviço de música ao vivo está permitido, contanto que não seja transformado em espetáculo. Ou seja, não pode haver cobrança de ingressos, promoção, divulgação e sonorização incompatível com o local, efeitos luminosos, palco especial. Além disso, aglomerações, dança e também admissão de clientes em pé. Ademais, o parecer proíbe quaisquer outros acontecimentos que possam descaracterizar a atividade principal de bares ou restaurantes em Goiânia. Porém, vale ressaltar que os locais podem cobrar couvert.

Ainda segundo o parecer, o estabelecimento deverá se concentrar na atividade primária de bar ou restaurante. Assim, o serviço de música ao vivo deverá ser apenas um complemento à ambientação do local, não como uma atração especial.

“À medida que o trabalho de música ao vivo passar a receber atenção especial, de forma que possa ser caracterizado como um espetáculo, poderá ser considerado pela fiscalização como evento”, diz o documento.

Medidas que devem ser tomadas por bares e restaurantes em Goiânia

Segundo o parecer da Vigilância Sanitária, é necessário que todos os funcionários do estabelecimento, incluindo os artistas, mantenham distanciamento e isolamento. Dessa forma, é obrigatório o uso de máscara, higienização de mãos, disponibilização de álcool em gel e aferição de temperatura.

Além disso, os locais devem afastar os trabalhadores com sintomas gripais, que testaram positivo ou tenham tido contato com pessoas que testaram positivo para COVID-19, entre outras medidas.

Sindicato dos Músicos de Goiás se posiciona

Segundo o presidente do Sindicato dos Músicos Profissionais de Goiás, Moacir Brito Nascimento (Moka), embora não seja amplo, o parecer garante à categoria musical, de certa forma, um sustento básico, já que os músicos estão há cinco meses sem poder trabalhar. “Muitos estão em situação muito complicada. Nós, da categoria musical goiana, recebemos de forma muito alegre e esperançosa esta liberação”, disse.

Moka ainda afirmou que acredita que os músicos cumprirão todos os protocolos estabelecidos. Porém, pensa que o limite do que é som ambiente pode ser a questão mais complicada para que bares e restaurantes tenham música ao vivo em Goiânia. Segundo o artista, isso depende de quais critérios os músicos e estabelecimentos levarão em conta.

“Penso que três músicos é o número ideal para as apresentações musicais. E entendo que a música deve ser tocada em tom ameno. Além disso, acho que quem utiliza instrumentos elétricos deve tocá-los de maneira mais branda. E se não for possível, por qualquer questão, eles podem se apresentar em formato acústico”, finaliza o artista.