União publica portaria que reconhece Aeroporto de Goiânia como internacional

Em uma portaria publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (20/8), o o governo federal, através do superintendente de Infraestrutura Aeroportuária substituto, Giovano Palma, designou oficialmente como internacional o Aeroporto de Goiânia – Santa Genoveva. A partir de agora, o aeroporto está autorizado a realizar operações internacionais “para os serviços aéreos públicos regulares e não regulares, incluído táxi aéreo e aviação geral”.

Conforme a portaria de nº 2.076 de 17 de agosto de 2020, publicada hoje, quinta-feira, o Aeroporto de Goiânia passa a ser designado como internacional para operações regulares e não regulares. A designação é por prazo indeterminado e determina que o período de abertura ao tráfego aéreo internacional seja ininterrupto.

Pelas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado comemorou a novidade.”Goiás está voando alto! Nosso aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, foi autorizado a realizar e receber vôos (sic) do mundo todo. Um sonho antigo dos goianos que conseguimos concretizar em um ano e meio de Governo. Isso, minha gente, representa a possibilidade de movimentar nossa economia e trazer mais desenvolvimento para nossa terra. Que orgulho!”, escreveu Caiado.

No final de julho deste ano, a Infraero informou que o Aeroporto de Goiânia – Santa Genoveva, avaliado como o melhor terminal da região Centro-Oeste em 2020 e em 2019, recebeu as liberações da Receita Federal para realizar operações internacionais de passageiros e cargas. Segundo a empresa, essa etapa do processo de internacionalização foi finalizada no dia 31/7, com a publicação dos Atos Declaratórios Executivos da Receita Federal no Diário Oficial da União.