Hugo adere ao Setembro Verde

O Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), é uma das unidades de saúde que vai aderir ao Setembro Verde. A ação, com participação massiva do governo do Estado de Goiás, tem objetivo de conscientizar pessoas quanto a doação e transplante de órgãos e tecidos. Além de eventos internos, hospital também vai modificar toda a iluminação externa, para que haja o impacto visual do usuário e cidadão goianiense.

Em 27 de setembro é celebrado como o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Em referência à importância não só da data, mas também do ato de doar, todo o Estado de Goiás vai desenvolver uma campanha de conscientização, para levar conhecimento à população. No Hugo, serão ministradas palestras, além de minicursos, com essa finalidade.

“Esta é uma oportunidade que temos de, durante todo o mês, reforçar entre nossos colaboradores a importância desse ato de humanidade, que é fazer continuar a vida de alguém que se vai. A população usuária também é alvo dessa ação, porque se de um lado o colaborador do hospital tem de saber as formas de abordagem do tema, do outro, a população precisa ter conhecimento para evitar que a ignorância fale mais alto”, ressalta Dulce Xavier, diretora-geral do Hugo.

O Hugo é referência em captação de órgãos no Estado de Goiás, e tem excelência no serviço, por contar com uma Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (Cihdott), com profissionais altamente capacitados para o serviço.

DOAÇÃO

A doação de órgãos ocorre mediante a autorização da família, mas para que isso aconteça, um processo longo e de muito critério é feito antes. O Protocolo de Morte Encefálica só é aberto depois de serem realizados exames que constatam a falta de atividade cerebral, e que descartem a reversibilidade do quadro. Depois disso, até que o protocolo seja fechado e o diagnóstico de morte cerebral é emitido, uma série de testes exames são feitos numa rotina que segue protocolos estabelecidos por órgãos e entidades.