Caiado apresenta salão de embarque e desembarque internacional do Aeroporto de Goiânia

O governador Ronaldo Caiado (DEM) deve apresentar, na manhã desta segunda-feira (24/8), o salão de embarque e desembarque internacional do Aeroporto de Goiânia – Santa Genoveva. Caiado percorrerá as novas dependências, onde haverá apresentação de informações a respeito dos próximos passos para consolidação do aeroporto e as estratégias para atração de companhias aéreas para operarem voos a partir de Goiânia.

Durante o evento, autoridades do governo do Estado estarão presentes e, na área de desembarque, haverá apresentação de painéis produzidos em conjunto pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) e Goiás Turismo com imagens de cidades goianas, de espécies da fauna e da flora do cerrado, entre outras. As autoridades também farão um tour pelas novas estruturas construídas no local para atender turistas e empresários vindos de outros países.

O evento contará com as presenças do governador Ronaldo Caiado, vice-governador Lincoln Tejota, titular da SIC, Adonídio Neto, presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, deputados, prefeitos e autoridades de órgãos do governo Federal responsáveis pela mudança no perfil do aeroporto.

Reconhecimento internacional do Aeroporto de Goiânia

Em uma portaria publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira (20/8), o o governo federal, através do superintendente de Infraestrutura Aeroportuária substituto, Giovano Palma, designou oficialmente como internacional o Aeroporto de Goiânia – Santa Genoveva. A partir de agora, o aeroporto está autorizado a realizar operações internacionais “para os serviços aéreos públicos regulares e não regulares, incluído táxi aéreo e aviação geral”.

Conforme a portaria de nº 2.076 de 17 de agosto de 2020, publicada na quinta-feira, o Aeroporto de Goiânia passa a ser designado como internacional para operações regulares e não regulares. A designação é por prazo indeterminado e determina que o período de abertura ao tráfego aéreo internacional seja ininterrupto.

Pelas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado comemorou a novidade.”Goiás está voando alto! Nosso aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, foi autorizado a realizar e receber vôos (sic) do mundo todo. Um sonho antigo dos goianos que conseguimos concretizar em um ano e meio de Governo. Isso, minha gente, representa a possibilidade de movimentar nossa economia e trazer mais desenvolvimento para nossa terra. Que orgulho!”, escreveu Caiado.