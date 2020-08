Goiás cresce 5,4% em novas contratações, o estado lidera ranking no setor de indústrias

No início do mês, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) e, em relação a maio do ano passado, a indústria teve um crescimento de 8,9%, sendo a maior taxa desde junho de 2018. O que foi ressaltado pela retomada da reabertura de algumas cidades e a flexibilização do isolamento social causado pelo COVID-19. Uma das cidades que teve este aumento refletido em demanda foi Anápolis, em Goiânia.

Desde 1976, a cidade Goiânia de Anápolis se firmou como grande polo industrial, principalmente pelo ramo farmacêutico que se instalou na cidade. Em 2010, foi eleita pela revista Veja em 2010 como uma das Vinte Cidades Brasileiras do Futuro em razão do seu grande potencial logístico. Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), da Secretaria do Ministério da Economia, em Goiás teve um crescimento relevante pelo segundo mês consecutivo. Foram criadas 4929 novas vagas em julho, o que revela um acréscimo de 0,4%. Colocando assim o Estado em primeiro lugar entre os estados com 5,4% no mês de junho comparado ao mesmo mês do ano passado, mesmo com a pandemia.

Visando este impacto e na alta procura pelo curso de Mecânica Industrial, o CEBRAC (Centro Brasileiro de Cursos), está modernizando toda a grade curricular do curso. O aumento pelo curso cresceu em todo o país.

“Nós estamos com uma ótima expectativa em relação ao curso. Investimos e acreditamos no curso de mecânica. O intuito do curso é inserir os jovens no mercado de trabalho”, afirmam os franqueados de Anápolis, Edson Debona e Ricardo Luiz, do Cebrac. A inserção no mercado de trabalho mencionado pelos franqueados da rede de cursos profissionalizantes aconteceu ao estudante Hugo Felipe.

Hugo Felipe de 20 anos, fez o curso de Administração de empresas e conseguiu uma vaga em uma fábrica e foi lá que descobriu o seu amor pela indústria. Resolveu se matricular no curso de mecânica e após 8 meses, no final do curso, o CEBRAC EMPREGOS direcionou ele para um estágio na AMBEV. “Com certeza o curso foi o pilar principal para eu ingressar na área e seguir meu sonho, hoje faço engenharia mecânica. Acredito que os cursos profissionalizantes nos ajudam na escolha da carreira e abrem as portas do mercado de trabalho”, afirma o estudante de engenharia.

O Curso de Mecânica no CEBRAC (Centro Brasileiro de Cursos) teve uma crescente de 10%. “Nosso compromisso sempre foi oferecer um curso compatível com o mercado, criando excelentes profissionais e a crescente na procura dos cursos mostra que estamos no caminho certo”. Finaliza Rogério Silva Diretor do CEBRAC.

