Decreto em Pirenópolis proíbe acesso e banho no Rio das Almas

A prefeitura de Pirenópolis divulgou decreto no fim de semana com com novas medidas de segurança para conter o coronavírus. A cidade, que reabriu para turistas no dia 14 de agosto, proibiu o banho, acesso e permanência nas margens do Rio das Almas, que ficou lotado na primeira semana em que turistas puderam visitar a cidade.

Além disso, o novo decreto em Pirenópolis proíbe aglomerações. É considerada como aglomeração a reunião de cinco ou mais pessoas sem a observância de distanciamento mínimo de dois metros. O não cumprimento é passível de multa de R$1 mil por pessoa.

Ainda segundo o novo decreto, é obrigatório o uso de máscaras em toda a cidade. A prefeitura informou ainda que os estabelecimentos, que já estão certificados, continuam abertos seguindo todas as regras sanitárias.

O que diz o decreto de reabertura de Pirenópolis

Um dos principais roteiros turísticos do estado de Goiás, Pirenópolis autorizou a reabertura para turistas no dia 14 de agosto, bem como o funcionamento de pousadas, casas de aluguel, casas de camping, albergues, agências de viagens e atrativos. O município ficou fechado para visitantes por quase cinco meses devido à pandemia do coronavírus.

Para voltarem a funcionar, os estabelecimentos em Pirenópolis devem ter um atestado de conformidade aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde do município. Além disso, funcionários e colaboradores foram treinados e capacitados sobre as normas de segurança. Os locais também devem ser higienizados constantemente e poderão atender, no máximo, 65% da capacidade de hospedagem. Para as demais áreas ou atividades, o limite é de 50% da capacidade.

Nestes locais deve se manter o distanciamento de 2 metros. Ademais, os funcionários deverão aferir a temperatura de todos os clientes. Também fica proibida a entrada ou permanência de hóspedes que apresentarem sintomas de síndrome gripal.

Ainda segundo o decreto de reabertura da prefeitura de Pirenópolis, bares, lanchonetes e restaurantes podem funcionar em todos os dias da semana, sempre até as oh. Os demais estabelecimentos mantém o funcionamento de segunda a sábado, das 7h às 20h. Aos domingos, apenas até às 12h. Já as atividades essenciais não possuem controle de horário de funcionamento.

As cachoeira continuam podendo receber turistas e moradores, que devem agendar as visitas para maior controle, e para evitar aglomerações.