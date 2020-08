Iris Rezende confirma que não será candidato à reeleição

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, do MDB, confirmou no final da manhã desta terça-feira (25/8) que não será candidato à reeleição. Além disso, o emedebista anunciou que encerrará a vida política em janeiro do ano que vem, quando deve deixar o Paço Municipal.

O anúncio foi feito no no Alphaville Park Hotel, na Avenida Alphaville Flamboyant, em Goiânia, e contou com a presença de diversas personalidades e autoridades, entre elas o presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, e o ex-governador e ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela.

A especulação em torno da possível candidatura de Iris vem desde o ano passado. O emedebista, que tem 86 anos de idade, vinha variando entre negar categoricamente que seria candidato a deliberar a alternativa como viável. Porém, hoje o prefeito decidiu anunciar em definitivo que não concorrerá nas eleições deste ano.

Conforme Iris, a retirada de seu nome da política deve se estender permanentemente, uma vez que, segundo o mandatário, 2020 será seu último ano de vida pública. “Tomei essa decisão e venho informar a todos hoje, que não serei candidato e que também encerro a vida pública no dia 1º de janeiro de 2021, quando irei entregar a prefeitura ao candidato eleito”, declarou.