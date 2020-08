Iris Rezende deve anunciar saída da disputa pela Prefeitura de Goiânia

O emedebista Iris Rezende deve anunciar, no final da manhã desta terça-feira (25/8), que não vai disputar a reeleição ao cargo de prefeito de Goiânia. O anúncio está previsto para acontecer às 11h30, no no Alphaville Park Hotel, na Avenida Alphaville Flamboyant, em Goiânia.

Por muito tempo permaneceu o mistério em torno da possível candidatura irista. Porém, para aliados, Iris teria dito que cumpriu sua missão e que estará, em janeiro de 2021, entregando “uma prefeitura ajustada” e que Goiânia passa a contar, após sua última gestão, com obras fundamentais.

Com Iris Rezende fora do pleito, o espaço fica livre para Maguito Vilela, do mesmo partido de Iris. Fala-se também na possibilidade de candidatura de Daniel Vilela, mas o nome mais citado é o de Maguito.

O encontro para o anúncio da retirada do nome de Iris da disputa estava previsto para acontecer no Paço Municipal, mas agora será feito no Alphaville Park Hotel, na Avenida Alphaville Flamboyant, uma vez que,pela lei 9.504 de 1997, o paço Municipal não pode ser usado para anúncios de candidatura e, para alguns advogados, nem para anúncios de não candidaturas.