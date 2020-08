Profissionais do Hugo fazem curso de manejo com o paciente

Profissionais do Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) são capacitados com o Curso Teórico-Prático de Tratamento de Feridas e Coberturas. Objetivo é atualizar os colaboradores quanto às novidades existentes no mercado da saúde. O Hugo é um dos hospitais que mais faz cirurgias em pacientes no Estado de Goiás, e sempre estar atualizado quanto aos materiais e as melhores formas de lidar com uma ferida cirúrgica, por exemplo, é fundamental.

“A equipe de enfermagem é responsável pela avaliação e indicação do tratamento mais adequado para cada tipo de lesão que o paciente apresente. O mercado oferece muitos tipos de produtos e tecnologias diferentes que auxiliam os profissionais com essas feridas”, explica a mestra em enfermagem e coordenadora de Unidade de Terapia Intensiva do Hugo, Caroline Marinho de Araújo. Para ela, manter os profissionais sempre atualizados é a melhor maneira que a unidade tem de fornecer o tratamento mais atual e adequado para cada situação.

O Hugo sempre busca atualizar os profissionais quanto aos produtos, ferramentas e tratamentos novos que surgem, e o Curso Teórico-Prático de Tratamento de Feridas e Coberturas chega neste momento, em que o mundo inteiro passa por uma pandemia, e quem está na linha de frente deve sempre se manter atualizado. “Muitos profissionais não têm acesso a essas novidades na assistência. Então, percebemos quais os fatores que interferem na escolha do melhor curativo, quanto na cicatrização dessas feridas desses pacientes”, completa a Enf. Ms. Caroline Marinho.

O curso tem duração de dez horas-aula e é dividido em quatro módulos, com informações introdutórias, tratamento, coberturas e, para finalizar, a prática, com profissionais enfermeiros que atuam diretamente com pacientes em que há necessidade de curativos.