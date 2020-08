Apple, Google e Epic Games travam uma batalhe de gigantes em lojas virtuais

O mercado mundial de games não é brincadeira. Só para se ter uma ideia, a receita global do mercado de games já ultrapassou as indústrias do cinema e fonográfica há quase 10 anos. No ano de 2019 a movimentação financeira foi de 120,1 bilhões de dólares, de acordo com a empresa SuperData. A liderança no crescimento foi de jogos para dispositivos móveis e segundo dados da Newzoo, empresa especialista em pesquisas no mercado de games, a projeção de receita para 2019 é de $68,2 bilhões, ultrapassando as áreas de jogos para PC ($35,3 bi) e console ($45,3 bi).

Com a pandemia as projeções são ainda mais surpreendentes. Até o ano de 2023 o número de “gamers” passará a marca de 3 bilhões no mundo. As crianças se tornarão jovens e os jovens adultos, e o mundo de games deve continuar fazendo parte do hábito das pessoas. Durante o tempo que as famílias tiveram que ficar em casa muitos pais e filhos passaram a jogar juntos, ou crianças foram permitidas a passar mais tempo nos jogos, e isso ajudou o aumento do consumo.

Um dos jogos mundialmente famoso para crianças acima de 12 anos e adultos é o Fortnite, da empresa Epic Games. Ele é um jogo de tiro que podia ser jogado em multiplataformas (PC, Consoles PlaySation e Xbox, além dos dispositivos mobiles). Além de diversão o jogo é um esporte eletrônico (e-sport), ou seja, pessoas jogam e competem por dinheiro. E muito dinheiro. Segundo a Newzoo a projeção para 2013 é de movimentar 1.598,2 milhões de dólares. Para se ter uma ideia, no ano passado (julho de 2019) o campeão mundial Kyle “Bugha” Giersdorf na modalidade solo, em que o player joga sozinho contra outros, levou para casa a premiação de 3 milhões de dólares.

Não menos assustador são as notícias recentes. As gigantes de tecnologia Apple e Google se movimentaram para tirar o jogo Fortnite de suas plataformas (iOS e Android). O que causou isso foi que a Epic desenvolveu uma plataforma interna para as microtransações, que são compras dentro dos jogos. Nas plataformas Apple e Google há uma cobrança de cerca de 30% do valor cobrado do comprador para a plataforma. Ou seja, para cada um real gasto 30 centavos vai para a gigante de tecnologia, e os outros 70 para a desenvolvedora do game. Como eu disse no começo do texto, o mercado mundial de games não é brincadeira.

Apesar de gratuito o Fortnite teve em 2019, segundo a SuperData, receita de 1,8 bilhão de dólares, sendo o jogo mais rentável do ano. A plataforma própria de microtransações da Epic permitiu que os jogadores comprassem sua moeda virtual (v-Bucks) com 20% de desconto. Ambas empresas Apple e Google baniram o jogo mas informaram que se encontram abertos para conversar com a Epic Games e resolver os problemas.