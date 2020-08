Condenado por extorquir Padre Robson diz que viveu romance com o religioso

Um dos homens condenados no caso de extorsão contra o Padre Robson Oliveira, que se vê envolto em denúncias de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e apropriação indébita, disse em depoimento que viveu um romance com o sacerdote. O hacker Welton Ferreira Nunes Júnior declarou que usou dois casos amorosos do padre para chantageá-lo e um deles teria sido com o próprio Welton.

Após virar o principal alvo de uma investigação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) que apura o uso da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) para a compra multimilionária de imóveis, como fazendas e casas de praia, a Operação Vendilhões, o Padre Robson pediu afastamento de sua funções da entidade e também da reitoria da Basílica de Trindade. Além disso, o padre teve suas funções de ordem temporariamente suspensas pela Arquidiocese de Goiânia.

Agora, o Padre Robson enfrenta outro dilema. Consta no processo que Welton Ferreira, sentenciado por chantagear Robson, afirmou que dois casos amorosos foram usados para chantagear o padre, um deles teria ocorrido com o próprio Welton.

Conforme a decisão do juiz Ricardo Prata, da 8ª Vara Criminal de Goiânia, “observa-se que os acusados foram responsáveis por transmitir as ameaças à pessoa da vítima [Robson], por meio de mensagens em aplicativos e e-mails. Nessas, disseram os acusados que a vítima possuiria relacionamento amoroso com diversas pessoas, inclusive com o próprio Welton”.

O que diz a defesa

Em nota, a defesa do padre Robson afirmou que “reforça que todo o conteúdo das mensagens é falso, o que comprova que ele foi vítima de criminosos de altíssima periculosidade. Os responsáveis já foram condenados pelo Judiciário e cumprem rigorosas penas. O processo está em segredo de Justiça, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o que é respeitado integralmente pela defesa”.