Mesmo com pandemia, Goiás tem saldo positivo de empregos em julho, diz Caged

Mesmo com a crise econômica deflagrada pela pandemia do novo coronavírus e as medidas aplicadas para controlar a proliferação do Sars-Co-2, o estado de Goiás fechou o mês de julho com um saldo positivo de empregos. Conforme pesquisa divulgada recentemente pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), teve 36.587 admissões contra 31.658 demissões, gerando um saldo de 4.929 pessoas admitidas. Entre as cidades que mais se destacaram em julho, estão Cristalina, Anápolis e Aparecida de Goiânia.

Este é o segundo mês seguido que Goiás tem bons números no que tange ao emprego. Em junho o estado também ficou com saldo positivo, de 4.334. Segundo os dados do Caged, o setor que mais abriu postos de trabalho foi a indústria, seguido da construção civil e do comércio.

Porém, apesar do ensaio de recuperação, Goiás ainda tem saldo negativo em relação ao semestre de 2020, segundo o Caged, uma vez que março, abril e maio geraram mais demissões do que contratações. Ao todo, foram 800 demissões a mais do que o número de contratações, conforme o cadastro.

Municípios que se destacaram

Conforme dados do Caged, em julho, o município de Anápolis admitiu 3.164 pessoas e demitiu 2.456, gerando saldo positivo de 708. No mês anterior o saldo foi de 338, já que foram 2.835 admissões e 2.497 demissões.

Cristalina admitiu 1.195 pessoas e demitiu 204, gerando saldo positivo de 991. No mês de junho, o município contratou 474 pessoas e demitiu 227, ficando com saldo de 247.

O município de Rio Verde admitiu 1.447 pessoas e demitiu 1.386, gerando saldo positivo de 61 pessoas. No mês anterior, foram 1.610 pessoas contratadas e 1.260 demitidas, com saldo de 350 pessoas.

Já Aparecida de Goiânia admitiu 3.686 pessoas e demitiu 3.120 pessoas, gerando saldo positivo de 566 pessoas. Contudo, no mês anterior, a cidade admitiu menos pessoas do que contratou, ficando com saldo negativo de 68 pessoas.