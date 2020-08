A escolha correta de implementos agrícolas facilita o trabalho no campo

As tarefas no campo não seriam as mesmas sem o auxílio, cada vez mais dinâmico, de máquinas e implementos agrícolas. Afinal, esses aparatos são responsáveis pelo aumento da agilidade e, até mesmo, da rentabilidade rural.

E para que essas transformações no trabalho agrícola possa ser notada de forma eficaz no dia a dia, é necessário fazer a escolha do equipamento correto para cada tipo de cultura, pois é justamente isso que influenciará no tempo e, principalmente, no custo de cada operação.

Para facilitar o entendimento sobre a importância dos implementos agrícolas, você, produtor rural deve enxergar esses equipamentos como os carros, que são usados para facilita o deslocamento diário. Sendo assim, é natural que existam modelos que apresentem mais potência em relação a outros. Além disso, o tamanho das máquinas também podem ter diferentes proporções.

De modo geral, implementos agrícolas nada mais são do que equipamentos que podem ser acoplados a algum sistema de tração, tratores, e é a partir disso que será determinado o tipo de atividade agrícola a ser realizada. Com isso você que trabalha no campo consegue realizar diversas atividades muito mais rápido e melhor.

Vale lembrar que esse aumento de dinamismo se aplica em diversas etapas do trabalho agrícola, seja usando um perfurador de solo, para preparar a área plantada, seja na adubação ou, até mesmo, no momento de recolher a safra com colheitadeiras.

No entanto, nunca se esqueça que o resultado só será eficiente, se houver o correto dimensionamento e escolha do maquinário para o manejo das culturas. Aliás, uma possível paralisação em alguma máquina ou implemento nas operações agrícolas pode causar sérios prejuízos. Para te ajudar na escolha do seu implemento agrícola, separamos algumas especificidades dos arados, que são elementos que atuam na fase inicial de uma cultura.

Arados

Esses implementos são de extrema importância, já que possuem atuação nas camadas iniciais do solo. São nessas áreas que as plantas irão se desenvolver. Dessa maneira, o principal objetivo dos arados é fornecer ao solo melhores condições de aeração, infiltração, armazenamento de água e homogeneização da fertilidade.

Hoje em dia existem grades aradoras à venda, mas antes de realizar sua compra, você precisa saber que eles são divididos em duas categorias: de discos ou de aivecas.

Arados de Discos

Como próprio nome já induz, esses arados são formados por discos, colunas e cubos, que são acoplados ao trator agrícola por meio dos três pontos. Essa categoria trabalha principalmente promovendo o corte, elevação e mobilização da leiva.

Fique atento as diferenças de solo em que o implemento irá trabalhar. Para solos mais arenosos a dica é escolher discos lisos. Já para locais mais argilosos e com maiores quantidades de palhada opte por discos com bordas recortadas, que facilitem maior penetração.

Arados de aiveca

Por terem uma superfície torcida, que recebe o nome de “aiveca”, é responsável por elevar, torcer e inverter parcialmente a leiva cortada. Além disso, esse tipo de implemento possibilita melhor incorporação dos restos culturais quando comparado com o de discos. A dica é usa-los para adubação de cobertura.