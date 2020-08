Festival Vaca Amarela 2020 acontece em formato on-line

O Festival Vaca Amarela 2020 acontece no dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, e será totalmente on-line. O evento chega à sua 19ª edição em um novo formato, que teve que ser adotado devido a pandemia do coronavírus em todo o País. Porém, seguindo sua história, terá transmissão ao vivo direto de locais tradicionais da cultura alternativa de Goiânia: o Centro Cultural Martim Cererê e o Centro Cultural da UFG. Os shows poderão ser assistidos pelo aplicativo BeApp.

A programação on-line do Festival Vaca Amarela 2020 terá nomes como Bruna Mendez, Max Capote (Uruguai), Rodrigo Feoli e Bebel Roriz. Além disso, Hell Oh!, Chá de Gim, Daniel Belleza, Urutu do Olho Fundo e Jamrock. Ademais, Gawgav, Disttopia, Desert Crows, Anarkotrans, Guilhotinha Guinle e Lulu Monamour. O evento ainda terá apresentações on-line de DJs das casas Roxy e Metropolis.

Assim, a programação do festival, um dos principais pilares da produção musical de Goiás, tem shows de artistas goianos de diversas vertentes, como o rock, MPB. Além disso, há nome de fora do país, bandas nortistas, de rap e DJs que tocam músicas de estilos variados.

Feira virtual

Para a edição on-line do Festival Vaca Amarela 2020 acontecer, a organização criou um ambiente virtual. Assim, há uma feirinha de produtos, bebidas, bem como comidas e artigos em geral que o público sempre encontrou nas edições presenciais.

A feira já está disponível no aplicativo StayApp, com produtos (de produtores locais) que já podem ser comprados, ou também agendados para retirada no dia do evento.

Festival Vaca Amarela 2020 | On-line

Quando: 7 de setembro (ainda não foi divulgado o horário dos shows)

Onde: Transmissão será realizada pelo aplicativo BeApp