Microsft e Epic Games contra Apple

Na continuidade da saga Epic versus Apple, mais um gigante de peso da tecnologia entra na disputa. Em um tweet Phil Spencer, um engenheiro sênior da divisão de XBox da Microsft, comunicou que a gigante fez uma petição legal requisitando que a Epic continue tendo acesso à plataforma de desenvolvimento Apple para sua Unreal Engine.

Today we filed a statement in support of Epic’s request to keep access to the Apple SDK for its Unreal Engine. Ensuring that Epic has access to the latest Apple technology is the right thing for gamer developers & gamers” Phil Spencer, no Twitter.

A petição foi assinada por Kevin Gammil, Gerente de Desenvolvimento de Games da Microsoft, apresentada na Corte Distrital dos Estados Unidos, do Norte da Califórnia, argumentando que supervisiona o suporte da Microsoft aos desenvolvedores de “games” em sua plataforma XBox e que a Unreal Engine da Epic é utilizada por uma enorme quantidade de empresas e desenvolvedores, incluindo a Microsoft, muitos desses sendo pequenas empresas que não conseguem construir sua própria engine. A proibição imposta pela Apple impede que estes desenvolvam nesta plataforma.

I am the General Manager, Gaming Developer Experiences for Microsoft. In this role, I oversee Microsoft’s support of game creators (including game developers, audio engineers, level designers, game producers, etc.) within the Xbox ecosystem. Among other things, my team helps game creators achieve their creative goals. I have been an engineer for more than 30 years, including more than 20 years at Microsoft, and have more than 10 years of experience supporting game creators across multiple platforms.” Kevin Gammil na petição do caso 4:20-cv-05640-YGR.

Se por um lado a Epic infringiu a licença de uso da Apple Store, ao criar sua própria Epic Store, dentro do jogo, burlando assim a loja da Apple, a sanção imposta pela empresa criada por Steve Jobs afeta um universo muito grande de gamers. Em contra partida se a Apple permitisse uma exceção à Epic para que as compras realizadas no game não passassem na loja da Apple, abriria precedentes para que outras empresas de games também solicitassem essa permissão, ou simplesmente, burlassem como a Epic fez.

Cenas do próximo capítulo veremos com o andamento do processo e com novos acordos, licenças e tecnologia. Uma coisa é certa, o mundo de jogos será outro após essa disputa.

Petição: https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/21810025/statement_support_microsoft.pdf

Conta do Twitter de Phil Spencer: https://twitter.com/XboxP3