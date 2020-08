PRF apreende quase 6 mil comprimidos de rebite escondidos em caixa de som na BR 060

Policiais rodoviários federais apreenderam quase seis mil comprimidos de rebite escondidos dentro de uma caixa de som no início da tarde desta quinta-feira (27) na BR 060, em Anápolis. Foi a maior apreensão da droga neste ano em um veículo no estado de Goiás.

Os agentes pararam um veículo na unidade da PRF de Anápolis e durante a fiscalização no veículo suspeitaram que a caixa de som do porta-malas estava sendo usada para transporte de drogas. Ao desmontarem a caixa, os policiais encontraram 398 cartelas do medicamento “nobésio”, conhecido popularmente como rebite.

O homem, de 31 anos, afirmou que mora em Goiânia e comprou a droga na capital para revender em um posto de combustíveis em Correntina, no interior da Bahia. No total, 5.983 comprimidos foram impedidos de serem comercializados.

A procura por este medicamento da família das anfetaminas é comum por parte dos motoristas profissionais, que buscam o efeito de inibição do sono e, assim, conseguirem dirigir por mais tempo sem realizarem o descanso obrigatório. A venda no Brasil é proibida pela Anvisa.