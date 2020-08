Vanderlan Cardoso volta a cogitar candidatura à Prefeitura de Goiânia, diz jornal

O senador Vanderlan Cardoso, do PSD, estaria novamente analisando a possibilidade de sair candidato à Prefeitura de Goiânia. O parlamentar havia feito um acordo acordo para que o deputado federal Francisco Júnior fosse o nome do PSD nestas eleições, mas teria voltado discutir nos bastidores uma possível candidatura após a desistência de Iris Rezende. As informações são da coluna Giro, de O Popular.

Na avaliação do círculo de Vanderlan, a saída de Iris da disputa colocaria o senador como favorito na corrida eleitoral. Conforme o jornal, um dos aliados de Vanderlan teria ainda adiantado a possibilidade de alianças do PSD com o DEM de Caiado. “Da mesma forma que o MDB conversa sobre a possibilidade de aliança com o Democratas, o PSDD também”.

No final da manhã de terça-feira (25/8), o prefeito Iris Rezende confirmou que não será candidato à reeleição. Além disso, o emedebista anunciou que encerrará a vida política em janeiro do ano que vem, quando deve deixar o Paço Municipal.

Conforme Iris, a retirada de seu nome da política deve se estender permanentemente, uma vez que, segundo o mandatário, 2020 será seu último ano de vida pública. “Tomei essa decisão e venho informar a todos hoje, que não serei candidato e que também encerro a vida pública no dia 1º de janeiro de 2021, quando irei entregar a prefeitura ao candidato eleito”, declarou.