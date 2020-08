Café Havanna inaugura primeira loja em shopping de Goiânia

A tradicional marca argentina conhecida pelos alfajores e pelo doce de leite, inaugurou a primeira unidade do Café Havanna em Goiânia, no piso 1 do Goiânia Shopping, no Setor Bueno. Durante a pandemia do coronavírus, o centro de compras no Setor Bueno tem funcionado de segunda a domingo, das 12h às 20h.

O Café Havanna serve lanches típicos dos argentinos, como as medialunas e empanadas. Além disso, vendem uma linha completa de tortas (como a Rogel Havanna – massa folhada com doce de leite e marshmallow), sanduíches, crepes, cafés especiais. Ademais, o capuccino Havanna, que é produzido com o doce de leite da marca.

As estrelas do café são os alfajores, produzidos com uma massa de farinha, açúcar, ovos e essências de limão e de amêndoas. Eles são recheados de doce de leite com cobertura de chocolate ao leite ou branco.

Mais sobre a Havanna

Há mais de 70 anos no mercado argentino, a marca fabrica os alfajores com a mesma receita desde 1947, que foi aprimorada pelas mãos do pasteleiro Toribio Gonzáles. Dessa forma, o sucesso se expandiu para outros produtos. Assim, a marca conta, hoje, com mais de 329 lojas (incluindo cafés e quiosques) espalhadas pelo mundo, além de estar em outros 2,5 mil pontos de venda em 13 países.

Somente a loja do Aeroporto de Internacional de Ezeiza, localizada em Buenos Aires, vende mais de 7 milhões de Alfajores por ano. Mais de 15% de sua produção se destina ao exterior, com uma venda anual de mais de 120 milhões de Alfajores.

A Havanna chegou ao Brasil no ano de 2006. A marca trabalha com três modelos de negócio: quiosque, café quiosque e cafeteria. Antes da inauguração da unidade do Café Havanna em Goiânia, a marca possuia 53 pontos de venda espalhados por 20 cidades.