DPE-GO fará audiência para medir repercussão da não retomada de aulas presenciais

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) realizará, na próxima segunda-feira (31/8) uma audiência pública com o objetivo de promover um debate e levantar informações quanto às repercussões da não retomada das aulas presenciais nas instituições de ensino públicas e particulares do estado, assim como os impactos dessa medida na vida das famílias e dos alunos que se encontram em situação de vulnerabilidade, considerando o atual contexto da pandemia da covid-19.

Conforme informações veiculadas pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a reunião será virtual e poderá ser acompanhada, ao vivo, das 14 às 16h do dia 31/8 pelo site e pelas redes sociais da Defensoria Pública. O link da audiência estará disponível no site da DPE-GO.

Além disso, também haverá espaço para ouvir a opinião da sociedade civil. Os interessados em participar poderão se inscrever por meio dos links disponibilizados nas redes sociais da DPE-GO ou procurar pessoalmente a sede administrativa do órgão. A confirmação da participação será encaminhada por e-mail até a próxima sexta-feira (28/8).

A DPE-GO vai disponibilizar, no horário da audiência pública, um espaço na sede administrativa do órgão para que as pessoas possam participar. Mas para isso é necessário fazer uma solicitação prévia. O pedido deve ser formalizado até a sexta-feira, 31/08.