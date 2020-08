Trailer do novo Call Of Duty

Lançado no dia 26 de agosto de 2020, o novo trailer de Call of Duty: Black Ops Cold War já tem mais de 5 milhões de visualizações no YouTube (acessado em 28/08). O trailer em computação gráfica começa com cenas da guerra do Vietnã e uma incrível música Run Through The Jungle, do grupo Creedence Clearwater Revival que muito bem representa o ambiente de disputa naquele país.

No Vietnã e ainda no ambiente da Guerra Fria, o trailer mostra a continuidade dos conflitos que dividiram o mundo, onde se ambienta o jogo, com a música Blue Monday, da famosa banda New Order dos anos 80.

O jogo de ação do tipo tiro em primeira pessoa conhecido no mundo todo como COD, que é a sigla para Calll Of Duty, do criador Ben Chichoski e distribuido pela Activision e Square Enix (Japão) teve o primeiro título lançado em outubro de 2003, mantendo um lançamento por ano. Black Ops Cold War é o próximo jogo da franquia e a apreensão é grande, visto que não há muitos segredos revelados, deixando os fãs na expectativa!

Há um grande desafio pela frente para a franquia COD pois são milhares de jogadores do jogo multiplayer online, com um grande sucesso do recente estilo battle royale. Será que os jogadores irão deixar temporariamente a plataforma online para jogar a nova versão single player? Sendo estilos diferentes de jogo, os dois ambientes devem conviver normalmente e quem ganha são os fãs de Call Of Duty. Jogo não recomendado para crianças.