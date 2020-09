“Ignorância que paguei caro”: Cauan pede desculpas por ter debochado de coronavírus

Em uma entrevista que foi ao ar no programa Fantástico, da TV Globo, na noite do último domingo (30/8), o cantor sertanejo Cauan, da dupla Cléber e Cauan, lamentou a antiga postura em relação ao coronavírus, causador da covid-19. O cantor admitiu que cometeu erros durante a pandemia e afirmou que pagou caro por sua ignorância.

Cauan teve alta do hospital na última quarta-feira (26/8), após 14 dias de internação – sendo 10 deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Goiânia. Após o diagnóstico do cantor vir a público, um vídeo em que ele aparece debochando do coronavírus viralizou na internet. No vídeo, Cauan diz “Peita, coronavírus! Vem ‘em nós’!”, enquanto ri.

Na entrevista concedida ao Fantástico, Cauan admite ter se comportado de maneira equívoca durante a pandemia e diz que, agora, quer se retratar conscientizando as pessoas da gravidade da covid-19.

“Foi uma infelicidade muito grande. Infelizmente cometi vários erros nessa pandemia. É uma ignorância que eu paguei caro e eu quero pedir desculpas mesmo e me retratar. Me retratar como? Pedindo pra que as pessoas deem a importância que a doença merece”, declarou o cantor.

Cauan também demonstrou arrependimento por ter transmitido o vírus da covid-19 aos pais. De acordo com o artista, seu pai e sua mãe estavam isolados há cinco meses e no Dia dos Pais, Cauan os visitou e acabou passando a doença. “Num vacilo, eu peguei e num vacilo eu transmiti pro meu pai. Minha mãe foi contaminada a posteriori”, revela.