Prefeitura inicia nova etapa de testagem ampliada da covid-19 em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia começa, nesta segunda-feira (31/8), a quinta semana de testagem ampliada da população para a covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. A nova etapa começa pela região Leste, no setor Recanto das Minas Gerais. Dos dias 31 de agosto e 1 de setembro as equipes estarão na Escola Municipal Senador Darcy Ribeiro, onde serão disponibilizados os testes para pedestres e em drive-thru, das 8 às 17h.

Segundo informações da Prefeitura de Goiânia, a partir de quarta-feira (2/9) até sexta-feira (4/9) os testes serão realizados na região Norte, no Jardim Balneário Meia Ponte, na Escola Municipal Hebert José de Souza, também com atendimento nas modalidades pedestres e drive-thru, também das 8 às 17h.

A orientação da prefeitura é que aqueles que tiverem algum sintoma procurem uma unidade de saúde, mas podem realizar o teste pessoas acima de 12 anos que também não apresentem sintomas. o resultado do teste de antígeno, realizado a partir do material coletado no nariz com swab, fica pronto em cerca de 20 minutos após a coleta.

Até o dia 27/8, já foram testadas em Goiânia 49.514 pessoas, sendo que 6.562 apresentaram resultado positivo para a doença, representando 13,2% do total.