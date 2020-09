Restauração da Torre do Relógio, na Avenida Goiás, começa nesta segunda (31/8)

A Torre do Relógio da Avenida Goiás, um dos monumentos históricos da cidade de Goiânia, será completamente restaurada. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), autarquia vinculada ao Ministério do Turismo, vai destinar aproximadamente R$685 mil para a obra, que se inicia nesta segunda-feira (31/8).

A restauração integral da Torre do Relógio tem previsão de sete meses. Assim, além do reforço estrutural, a obra terá a recuperação do revestimento em pó de pedra, das áreas com fissuras e despendimento de reboco ocasionadas pelo avançado estado de deterioração. Além disso, irá restaurar os elementos geométricos arquitetônicos, restabelecendo seu estado de preservação e conservação, bem como a reativação do relógio.

Todo o trabalho será feito em fases. Dessa maneira, a primeira será a estabilização da torre. Após, haverá avaliação estrutural, avaliação dos revestimentos e testes de argamassa (revestimento em pó de pedra). Ademais, projeto estrutural, elétrico e luminotécnico, e execução.

Segundo o Iphan, a necessidade da total restauração do bem foi constatada pelos técnicos do Instituto em Goiás durante uma ação de conservação no monumento entregue no mês de maio. Desde então, os tapumes da Torre do Relógio não foram retirados para que os próximos serviços fossem executados.

A Torre do Relógio fica ao lado do Coreto da Praça Cívica, um dos monumentos mais representativos do conjunto tombado Art Déco de Goiânia. O local teve sua restauração entregue no mês de maio, em obra também realizada pelo Iphan.

Segundo o superintendente do Iphan em Goiás, Allyson Cabral, o órgão viu a necessidade de uma nova intervenção de caráter restaurativo no bem. Assim, se empenhou para que essa obra começasse o mais rápido possível. “Logo a população de Goiânia terá de volta um dos monumentos históricos mais significativos, e que voltará a embelezar a nossa capital, totalmente restaurado”, destacou

A história Torre do Relógio, na Avenida Goiás

Inaugurada durante o Batismo Cultural de Goiânia, em 5 de julho de 1942, a Torre do Relógio é um dos mais antigos pontos de referência na cidade. O monumento está localizado na Avenida Goiás, próximo à Praça Cívica, que é considerada o marco inicial da construção de Goiânia.

O equipamento é funcional, sendo um grandioso relógio urbano, e faz parte dos componentes construídos com a finalidade de trazer modernidade à nova capital goiana. A Torre do Relógio, de propriedade e gestão da prefeitura de Goiânia, faz parte do Conjunto Arquitetônico Art Déco e Urbanístico da capital, reconhecido pelo Iphan como Patrimônio Cultural Brasileiro.