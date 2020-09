Sistema de Prontuário Digital é realidade no Hugo

A partir da próxima terça-feira, 1º de setembro, o Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (HUGO) passa a usar o novo sistema, que se resume em transformar os prontuários de atendimentos do formato analógico para digital. O fim da papelada traz mais segurança ao paciente quanto às informações do período em que esteve na unidade, e revoluciona o processamento de informações de cada atendimento.

O objetivo é entregar sempre um serviço com ainda mais qualidade a quem busca atendimento. O hospital, que tem prazo para se tornar completamente digital, passa por fases de implementação que abrange todas as áreas e já estão em execução.

Chamado de HUGO Digital, o processo acima de tudo acarretará economia, porque se o paciente foi atendido em uma unidade do SUS do Estado há pouco tempo e tem exames atualizados registrados no sistema, será desnecessário inicialmente a realização de um novo. Hoje, se um paciente der entrada em um Cais em um dia para qualquer tipo de situação que seja e são realizados exames de laboratório, no outro dia, se o paciente entra no Hugo para tratar um trauma, o resultado do exame anterior estará disponível para avaliação da Assistência, proporcionando uma maior agilidade para a definição da conduta.

“Nossos profissionais terão garantia de que seus prontuários estarão sempre atualizados e disponíveis e isso se traduz igualmente em segurança para os pacientes. Será a unificação da eficiência e segurança com maior rapidez”, informa a diretora-geral do HUGO, Dulce Xavier.

Cláudio Reis, gerente do projeto pelo hospital explica como profissionais podem usar a nova ferramenta: “Se o paciente foi atendido em qualquer unidade do estado de Goiás, o médico que o atender no Hugo, vai ter acesso a todo o seu histórico de atendimento, desde prescrições, anamneses a os resultados de exames e até cirurgias realizadas. Assim, passaremos a ter de fato um Prontuário Unificado”. Este será o primeiro passo no processo de Transformação digital do HUGO.