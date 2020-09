Em convenção, PSB é o primeiro de 19 partidos a oficializar apoio à reeleição de Gustavo Mendanha

Com o início do período das convenções, nesta segunda-feira, 31, o PSB foi o primeiro partido a realizar o ato exigido pela lei eleitoral para definição de candidatos a vereador, vice e prefeito em Aparecida de Goiânia. Com isso o partido presidido em Goiás pelo deputado federal Elias Vaz (PSB), e em Aparecida, pelo vereador Willian Panda (PSB) deliberou oficialmente pelo apoio à reeleição do prefeito Gustavo Mendanha (MDB).

Para evitar aglomeração de pessoas em virtude da pandemia, o evento foi realizado por meio de videoconferência e reuniu todos os 38 pré-candidatos a vereadores do partido, sendo 13 mulheres. O prefeito Gustavo Mendanha participou do ato, porém a convenção do MDB que vai oficializar a candidatura à reeleição do prefeito está prevista para ocorrer dia 15 e também será virtual.

Nesta terça-feira, 1°, ocorre a convenção dos Patriotas, presidido em Goiás pelo ex-secretário da Fazenda, Jorcelino Braga, e em Aparecida pelo Martins Café. No dia 2, será a vez dos Republicanos oficializar o apoio declarado pelo deputado federal João Campos e o secretário de Governo de Aparecida, Johnathan Medeiros, respectivamente, presidente estadual e municipal. De acordo com o secretário de Articulação Política, Tatá Teixeira, 19 partidos apoiam a pré-candidatura de Gustavo a prefeito de Aparecida.

“É um apoio consciente e de coração. Estamos sendo coerentes ao reconhecer que o trabalho que está sendo realizado em Aparecida tem que continuar. Essa é a nossa afirmação”, declara o presidente do PSB em Goiás, Elias Vaz.

Gustavo Mendanha agradeceu o apoio e lembrou que o PSB já colabora com a gestão da Prefeitura de Aparecida à frente da Secretaria de Habitação e em diversas outras áreas, além da atuação do vereador Willian Panda, que participa da defesa da Educação na Câmara Municipal.

“Reconheço o apoio que o deputado Elias Vaz tem dado a nossa cidade e fico muito feliz pelo seu trabalho, pela sua generosidade e pela deferência do PSB. Conseguimos fazer muito com o apoio do PSB e do vereador Willian Panda, mas sempre digo pra minha equipe podemos melhorar. Nossa cidade pode avançar muito mais e isso é feito com muita união”, argumenta o prefeito.

Durante a convenção virtual, Elias e Gustavo destacaram a importância da eleição de mulheres para a Câmara Municipal de Aparecida. Na atual legislatura, o Poder Legislativo não tem nenhuma mulher. “Os vereadores ajudam muito no desenvolvimento de Aparecida, mas com certeza a participação de mulheres na Câmara Municipal qualificaria ainda mais o desenvolvimento. Neste ano já decidi votar em uma mulher”, anunciou Gustavo, sendo aplaudido virtualmente pelas mulheres do PSB.

O presidente do PSB de Aparecida, Willian Panda, disse que o partido quer colaborar com o plano de governo de Mendanha. “O nosso partido quer contribuir, decidiu apoiar e quer fazer parte desse projeto”, lembra.

De acordo com o vereador, o partido elaborou uma série de proposta de governo “A Aparecida que eu quero viver” e vai encaminhar a equipe de Gustavo Mendanha para que as propostas componha o plano de governo do pré-candidato a prefeito.

Convenções

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou, este ano, que as convenções partidárias fossem realizadas de forma virtual por conta da pandemia. O prazo teve início no dia 31 de agosto e encerra no dia 16 de setembro.