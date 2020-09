10 cuidados que se deve adotar na hora de cultivar sementes de soja

Bons resultados do setor agrícola brasileiro tem deixado o produtor rural cada vez mais entusiasmado. Entre tantas notícias positivas, como o percentual de exportação e o PIB agrícola, a safra brasileira de grãos 2020/21 também apresentou estimativa de volume recorde de 278,7 milhões de toneladas. Tudo indica que será uma alta de 8% em relação à última temporada, caso realmente seja confirmado esses valores. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), muito desses números foram impulsionados pela produção de soja e milho.

É importante dizer que essa é apenas primeira projeção para o novo ciclo de insumos agrícolas nacionais. De todo modo, para que você entenda com mais clareza, é preciso saber que o volume, comentado anteriormente, significa a produção de 15 grãos, sendo que milho, soja, algodão, arroz e feijão participam com 95% do total.

Diante desse cenário, existe a possibilidade de que a venda de sementes de soja pela internet também apresente um aumento expressivo. Isso porque, de acordo com a Conab, essa safra, que é o principal produto do agronegócio do Brasil, deverá atingir 133,5 milhões de toneladas, com aumento de 3% na área plantada. Para safra de milho, o esperado é que haja um crescimento de 7% na área plantada com milho no Brasil em 2020/21, apontando uma produção total de 112,9 milhões de toneladas.

Justamente em razão desse aumento na produtividade de grãos, listamos 10 dicas para que você, produtor rural, não erre na hora de realizar o plantio. Confira!

1 – Para garantir resultados de sucesso na lavoura, analise as sementes. São elas as responsáveis por todo desenvolvimento da safra. Ou seja, um item de qualidade é essencial para que o produtor comece e termine bem a safra.

2 – Existem pontos que merecem atenção durante a pesquisa por sementes, como verificar a origem, poder germinativo, alto vigor, tem sanidade e as purezas física e varietal. Além disso, busque informações sobre o fornecedor e sua cultura.

3 – A conta é simples! Lavouras compostas por plantas de alto desempenho, resultam em lavouras de alta produtividade.

4 – Com tantas opções de fornecedores no mercado, desconfie de preços muito abaixo da concorrência. Em alguns casos, insumos muito baratos podem apresentar má qualidade, gerando uma safra estande desuniforme, plantas com baixo desempenho e disseminadoras de doenças e plantas daninhas

5 – Invista na sua cultura. Uma alternativa é adotar o uso de semeadoras de alta precisão. Desde que bem reguladas e operando dentro dos padrões de velocidade recomendados pelos fabricantes, elas devem proporcionar uma população ideal de plantas, bem distribuídas, sem falhas e sem aglomerados de plantas.

6 – Semente e grão não são a mesma coisa. Embora tenha o aspecto físico, por vezes, semelhantes, as sementes possuem mais pureza, homogeneidade, sanidade, alto poder germinativo e alto vigor.

7 – Não deixe para realizar investimentos apenas em maquinários. O resultado de uma boa safra é uma ação conjunta. Logo, na hora de comprar e semear, fuja de sementes de qualidade duvidosa.

8 – Se atente as especificidades da espécie. Na hora de guardar as sementes com teor de umidade inferior a 12%, faça isso em áreas com temperatura inferior a 25 °C e umidade relativa do ar inferior a 70%.

9 – Diga não à pirataria. Esse tipo de prática provoca resultados negativos para outras áreas do setor produtivo, já que acaba com os programas de melhoramento genético, inibindo o desenvolvimento de novas cultivares.

10 – Observe o ambiente onde é feito a produção de soja-semente. Isso porque, nem todas as áreas são apropriados para produzir soja-semente.