Famosa marca de donuts abre sua primeira loja em Goiânia

Chega a Goiânia no dia 10 de setembro a primeira loja da Dunkin’ Donuts, marca mundialmente famosa de donuts e cafés especiais. A loja ficará no 2º piso do Flamboyant Shopping Center, e terá promoção de inauguração, cujos detalhes serão informados nas redes sociais da marca. Porém, sabemos de uma informação: quem participar poderá ganhar um ano do principal produto da marca grátis.

A loja da Dunkin’ Donuts no Flamboyant será a primeira da rede no Brasil a implantar o novo café Cold Brew, extraído a frio e normalmente bebido com gelo, sem contato com a água quente, como ocorre na forma tradicional. Assim, por usar água fria, o processo de obtenção da bebida é bem mais lento, podendo levar até 18 horas para ficar pronto.

A Dunkin’ Donuts na capital também trará o Café Nitro, uma bebida feita com infusão de nitrogênio. Além de dispensar o gelo, a adição de nitrogênio dá uma textura mais suave e cremosa ao café.

Pratos e cafés no cardápio da Dunkin’ Donuts Goiânia

O cardápio da Dunkin’ Donuts apresenta sanduíches como Ciabatta Peito de Peru Express, Chicken Bacon Ciabatta Express, Croissant Peito de Peru e Croissant Presunto e Queijo. Além disso, Croissant Frango, Misto quente e Misto quente Express. Ademais, tem snacks, como Pão Tostado, Croissant Simples e Cookies sabores Baunilha com gotas, Chocolate e Pão de Queijo. Claro, há os conhecidos Donuts, nas opções Tradicional, Premium e Mini Donuts.

Entre os cafés disponíveis na Dunkin’ Donuts Goiânia, há o Dunkin’ Original, o Café com Leite, o Café Latte Light, o Cappuccino, o Machiatto e o Café Gelado. Além disso, o Espresso Tradicional e o Espresso Trufado, que pode ser de doce de leite, chocolate ou avelã. Ainda há outras opções de bebidas quentes, como chá e chocolate quente. Todas são servidas em quatro tamanhos de copo: o pequeno (P), com 180 ml; o médio (M), com 295 ml; o grande (G), com 473 ml; e o extra-grande (XL), com 591 ml.

O café também aparece em opções geladas, servidas em 440 ml (P), 550 ml (M) e 700ml (G). Dentre as opções, estão o Iced Coffee com leite, o Iced Dunkin’ Original, o Iced Latte, o Iced Macchiato, Café Frozen (doce de leite/chocolate) e Dunkaccino (chocolate/doce de leite/cookies and cream/napolitano). Além disso, tem Iced Tea (limão/pêssego/cranberry), Smoothie (morango/maracujá/cereja) e o Chocolate gelado (tradicional/menta).