PRF prende estelionatários com vários cartões de bancos em Anápolis

Dois homens foram presos no final da tarde de ontem (1º) na BR 060, em Anápolis, suspeitos de praticarem estelionato. A dupla, que estava em um veículo de passeio, foi abordada na unidade operacional da PRF em Anápolis, e com eles, a polícia encontrou mais de uma dezena de cartões bancários em nome de diversas pessoas.

O motorista, de 33 anos, foi preso em março deste ano com vários cartões em nome de outras pessoas e já responde por estelionato. O passageiro informou um nome falso aos policiais rodoviários federais, sendo identificado posteriormente na delegacia.

Durante a vistoria no carro, um VW/GOL alugado, os agentes da PRF encontraram 11 cartões de instituições bancárias distintas em nome de terceiros. Além dos cartões, duas máquinas e recibos de informações sobre como atualizar o chip estavam embaixo do banco do passageiro.

Verificando nos sistemas, os policiais rodoviários federais descobriram que dentre os nomes que constavam nos cartões de crédito, ao menos seis haviam registrado ocorrência na polícia judiciária informando serem vítimas de estelionatários, sendo que uma das pessoas tinha sido, também, vítima de roubo e outra pessoa informou ter tido dinheiro retirado de sua conta bancária.