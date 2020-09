7 dicas que quem vai viajar durante a pandemia precisa seguir

É certo que diante da flexibilização das medidas de combate à pandemia de Covid-19, as viagens de turismo estão sendo retomadas. Antes, os deslocamentos ocorriam apenas por necessidade profissional ou familiar. Porém, diante de um quadro com normas mais brandas e expectativa de que os caso do novo coronavírus caiam, bem como a sua letalidade, a tendência é que cada vez mais pessoas optem por viajar durante a pandemia por lazer.

E como essa decisão exige muita responsabilidade, o Aproveite a cidade listou questões que têm de ser consideradas antes de viajar e ao longo da viagem. Para isso, compilamos informações do IG Turismo, do Viagem Estadão, além das recomendações da Organização de Saúde (OMS) para controle da pandemia e prevenção do contágio.Ou seja, leia e cuide-se!

Confira antes de viajar em tempos coronavírus

1. Opte por viagens de carro

A melhor maneira de viajar durante a pandemia é optando pelo meio de transporte em que terá menos contato com outros passageiros. Ou seja, se você não vai fazer uma viagem sozinho (caso em que a motocicletas são uma opção), viajar de carro, por enquanto, é a escolha mais acertada, ainda que a viagem seja mais longa. Há ainda opções de destinos mais próximos e até um “bate e volta“. E, como você está fora de casa, lembre-se de máscara.

2. Não bobeie na higiene

Viajando de carro, lembre-se de higienizar as mãos e o veículo (volante, câmbio, maçanetas) com álcool 70. É preferível deixar as janelas abertas para o ar circular. É recomendado que troque de máscara após se alimentar e lembre-se de manter o distanciamento nas paradas pela estrada.

3. Avião e ônibus exigem mais cuidados

Ao viajar de avião ou ônibus, use sempre a máscara. Em voos domésticos é permitido transportar até 500 ml de álcool em gel na bagagem de mão, de acordo com a Agência Nacional de Avião (ANAC). As companhias brasileiras, no entanto, se opõem aos bloqueios de assentos nas aeronaves. Ou seja, distanciamento só em voo vazio mesmo.

4. Resolva o máximo de questões on-line

Em rodoviárias e aeroportos lembre-se de seguir as indicações de segurança. E, se puder, faça check-in on-line. Isso também vale para a compra da passagem de ônibus. Assim, você evita filas e a possibilidade de algum contato.

5. Confira os protocolos de onde vai se hospedar

Antes de escolher onde se hospedar, confira quais são os protocolos que o hotel ou pousada está seguindo e se está de acordo com o que você espera para a sua segurança. Há até uma categoria de turismo que propicia o isolamento.

6. Tenha alguns cuidados no hotel

Já hospedado, não mude cadeiras, mesas ou espreguiçadeiras de lugar. Mantenha distância mínima de 1,5m de outros hóspedes. Não compartilhe elevadores e respeite os horários de reserva de serviços, como academias e spas.

7. Sinta-se realmente confortável com a situação

Antes de viajar (por lazer), tenha certeza que se sentirá confortável em seguir normas e protocolos que prezam pela saúde de todos. Combinado?! Ou seja, se a resposta for não, melhor ficar em casa.