Bon Odori chega a sua 17ª edição com novidades

O Bon Odori chega nos dias 23 e 24 de agosto à sua 17ª edição com novidades. Assim, o Festival de Música, Dança, Culinária e Artes Japonesas espera 8 mil pessoas nas duas noites de festa, com várias novidades. O evento acontece no Clube Kaikan, no Conjunto Itatiaia, em Goiânia. Além disso, em 2019 é comemorado os 111 anos da imigração japonesa no Brasil. E também a chegada da “reiwa”: a nova era imperial no Japão. Os ingressos de 5º lote estão à venda. A organização é da Associação Nipo-Brasileira de Goiás em corealização com a Embaixada do Japão no Brasil.

Novidades

Dentre as novidades para a edição 2019 é que o Bon Odori agora é co-realizado pela Embaixada do Japão no Brasil. Dessa forma, o evento passa a fazer parte da agenda oficial da Embaixada. Ademais, haverá um estande em parceria com a escola modelo de língua japonesa expondo fotos, vídeos e informações sobre o país.

Além disso, haverá um espaço “Otaku”, para fãs de animes, mangás, games e tecnologia. Foi criado também o espaço “Jizenkai”, um grupo criado pelo Kaikan destinado a realizar trabalhos sociais.

No cardápio a novidade é o Teryaki, espetinho marinado no molho de soja grelhado. Além disso, na compra de um ingresso para cada noite do Bon Odori, o público ganhará um Otoshi, “entrada” de frango empanado, acompanhado de um guioza.

Ademais, houve ampliação da estrutura física para a 17ª edição. Outra novidade é que haverá pontos de coleta de latinhas. Estas serão destinadas a uma instituição que utiliza essas ações para destinar à construção de casas para famílias carentes.

SERVIÇO

Bon Odori 2019 – 17ª Edição do Festival de Música, Dança, Culinária e Artes Japonesas

Data: 23 e 24 de Agosto de 2019

Horário: Das 19h30 às 23h

Local: Clube Kaikan (ANBG) – Av. Planície S/Nº, Conjunto Itatiaia (ao lado do Clube dos Bancários, próximo ao Campus Samambaia da UFG)

Ingressos: R$40 por noite (valor de Meia entrada, aceita mediante carteirinha de estudante ou 1kg de alimento não perecível. Crianças até 12 anos são isentas de pagamento – Ingressos online)