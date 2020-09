Bon Odori chega a sua 18ª edição e será em formato drive-in

A 18ª Edição do Bon Odori, festival de música, dança, culinária e artes japonesas, acontecerá no formato drive-in em 2020, devido à pandemia do coronavírus. A festa, que acontece nos dias 18 (sexta-feira) e 19 (sábado) de setembro, as partir das 19h30, continuará acontecendo no Clube Kaikan, no Setor Itatiaia, em Goiânia, como ocorreu nos últimos anos.

O ingressos, que são limitados, custarão R$220 por veículo, e estão à venda exclusivamente na Loja Missê (Av. T-2). Dessa forma, cada carro de passeio poderá ter até cinco pessoas. Além disso, o valor inclui um combinado contendo uma porção de Hot Philadelphia, uma de Gyoza; uma de Tempura de legumes; e uma de Karage.

Neste novo formato, o Bon Odori 2020 terá shows num inédito palco de 60 m² e imagens projetadas em um telão de 108 m². Ademais, estarão disponíveis serviços de pratos típicos entregues para 220 carros, que estarão espalhados nos mais de 8mil m² do local, durante as duas noites de festa.

Dentre outras novidades, ocorrerá a transmissão ao vivo da festa pelas redes sociais do Kaikan e pelo canal do Youtube da correalizadora, a Embaixada do Japão no Brasil. Dessa maneira, o público presente e o virtual assistirão a apresentações dos grupos de “Taiko Kyoushin Daiko” e do “Yuugen Group” (de SP) e a um show contando a história da imigração japonesa para o Brasil. A apresentação é realizada pelo produtor Fábio Toma e os artistas Sérgio Tanigawa, Takeshi Nishimura, Isa Toyota e Paula Hirama.

A organização do Bon Odori é feita pela Associação Nipo-Brasileira de Goiás. A entidade civil, sem fins lucrativos, foi fundada em 1956. Assim, o objetivo é de divulgar a cultura japonesa e fortalecer as relações bilaterais entre os dois países.

Bon Odori 2020 – 18ª Edição | Especial Drive-In

Quando: Dias 18 e 19 de setembro, das 19h30min às 23h.

Local: Clube Kaikan (ANBG) – Av. Planície S/Nº, Conjunto Itatiaia (ao lado do Clube dos Bancários, próximo ao Campus Samambaia da UFG).

Ingressos: R$220,00 (por veículo com até cinco pessoas)

Ponto de Venda: Missê (62) 3921-5805