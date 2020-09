MP-GO cumpre mandado no gabinete do deputado estadual Iso Moreira

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (3/9), uma operação que apura um esquema de corrupção que teria resultado em desvios na ordem de R$ 10 milhões. O esquema estaria relacionado a licitações fraudulentas. O órgão cumpriu mandados de busca tanto no gabinete do deputado estadual Iso Moreira (DEM), na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), quanto em sua residência.

São cumpridos, ao todo, nove mandados de busca e apreensão expedidos pelo juiz Pedro Henrique Guarda Dias, de Alvorada do Norte, nos municípios de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Alvorada do Norte e Simolândia, além de Brasília.

A operação, denominada “Zaratustra”, descobriu um esquema ilegal de compra e venda de combustíveis, entre 2003 e 2016, em um posto de propriedade da família do deputado, em Alvorada do Norte.

Foi apurado que, por meio de alterações no contrato social do estabelecimento, “registrado sucessivamente em nome de ‘laranjas'”, a propriedade da empresa era alterada, o que possibilitava a comercialização de combustíveis de forma irregular com a prefeitura de Alvorada do Norte.

A reportagem do Dia Online segue tentando contato com a Prefeitura de Alvorada do Norte e com o deputado Iso Moreira, que ainda não atendeu as ligações.