PRF apreende motocicleta com dívidas 10x maiores que seu valor, em Rio Verde

Policiais rodoviários federais apreenderam uma motocicleta com mais de R$ 35 mil em multas e débitos na manhã desta quinta-feira (03) na BR 452, em Rio verde, no sudoeste goiano. O valor das dívidas é cerca de 10 vezes maior que o valor de mercado da moto.

A PRF realizava fiscalizações na altura do km 1 da BR 452, no perímetro urbano de Rio Verde, quando pararam uma motocicleta Honda/Biz, conduzida por uma auxiliar de limpeza de 39 anos. A mulher não possui carteira de habilitação e apresentou um documento vencido desde 2013.

Quando os agentes consultaram nos sistemas, descobriram mais de 120 infrações no prontuário da moto somente em 2019 na cidade de Rio Verde por excesso de velocidade e outras autuações por estacionamento irregular.

A condutora disse que o filho de 20 anos de idade, também inabilitado, cometeu as infrações. Ele comprou a motocicleta no ano de 2018 já com débitos de licenciamento, pelo valor de R$ 2,5 mil. A mulher foi autuada por não possuir permissão para dirigir e estar com licenciamento vencido. Os débitos que somavam R$35.600 reais, ultrapassará o valor de R$ 36 mil.

A moto será recolhida ao pátio, de onde só poderá ser retirada após as irregularidades serem sanadas.