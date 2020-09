Projeto de Lei quer tornar pit dogs patrimônio cultural imaterial de Goiás

Foi aprovado em primeira votação, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o Projeto de Lei (PL) que decreta como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Goiás a gastronomia e cultura dos pit dogs, locais que os goianos tanto amam e que existem há mais de 50 anos. Porém, o projeto ainda precisa passar por mais uma votação, e, se aprovado, tem que ser sancionado pelo governador Ronaldo Caiado.

O Projeto de Lei é de autoria da deputada estadual Adriana Accorsi (PT). Nele, a parlamentar argumenta que o período tem sido crítico para proprietários dos locais, devido a pandemia do coronavírus. Outro argumento é que, segundo ela, os pit dogs estão ameaçados pela abertura de licitação, em ação civil proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). A ação poderia anular a concessão de funcionamento de vários estabelecimentos em Goiânia, além de bancas de revistas e comércio em geral instalados em bens públicos da capital.

A parlamentar defende ainda que o objetivo é garantir o direito de milhares de cidadãos que tiram dos quiosques o sustento de suas famílias. Ademais, quer assegurar o lazer e o costume dos goianienses, ao regulamentar o tombamento dos estabelecimentos em Goiás.

“Podemos citar algumas razões pelas quais os ‘pit-dogs’ são um patrimônio cultural e gastronômico de Goiás, pois são lugares totalmente democráticos; seus produtos são comercializados por um excelente custo-benefício; proporcionam um momento de lazer para as famílias, em pleno ar livre”, enfatiza a deputada no Projeto de Lei.

Hoje, Goiânia possui mais de 1,6 mil pit dogs. Além disso, segundo o Sindicato de Proprietários de Pit-Dogs (Sindi Pit-dog), são 2,5 mil em todo o estado de Goiás.

Sindicato se diz favorável a projeto

Segundo o presidente do SindiPit-dog, Ademildo Godoy, o Projeto de Lei é ótimo e irá agregar valor aos pit dogs em todo o estado. “Os pit dogs só existem em Goiás. O projeto traz publicidade e serve como reconhecimento para um segmento tão importante, que apenas em Goiânia gera 10 mil empregos diretos”, afirmou

O presidente do Sindicato ainda afirmou, em entrevista ao Aproveite a cidade, que pretende criar a passarela dos Pit Dogs e Sanduíches em Goiânia. Assim, funcionaria como a “Passarela do Álcool”, em Porto Seguro, rua cercada de bares e restaurantes. Ademildo disse que o projeto ainda está no início, mas que, caso seja realizado, poderia ficar na Rua 10, no Centro. Outros locais que estão sendo pensados são próximo ao Aeroporto, ou próximo ao Estádio Serra Dourada.