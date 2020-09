Centro Cultural Oscar Niemeyer será reaberto neste sábado (5/9)

O Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) será reaberto para o público neste sábado (5/9). O local estava fechado desde o mês de março, devido a pandemia do coronavírus. Porém, quem for ao local só poderá utilizar a esplanada, espaço aberto ocupado por skatista, patinadores e por quem anda de bicicleta. A capacidade do espaço será limitada.

Segundo a Goiás Turismo, a reabertura do Centro Cultural Oscar Niemeyer será apenas até até a próxima segunda-feira, feriado de 7 de setembro. Dessa maneira, permitidos 100 carros no estacionamento, único local de entrada, já que o acesso pela GO-020 continuará fechado. O funcionamento será das 9h às 12h e das 16h até às 22h. Para adentrar ao local, os visitantes terão que, além de usar máscara e álcool gel 70, passar por aferição de temperatura na entrada.

Espaços como o Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC) e a Biblioteca Infantil Jornalista Isanulfo de Abreu Cordeiro continuam fechados para visitação.

O Centro Cultural Oscar Niemeyer terá seu funcionamento avaliado nestes dias de reabertura. De acordo com o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, a abertura permanente do CCON vai depender do comportamento da população nesses três dias de funcionamento. A realização de eventos e shows permanece descartada por tempo indeterminado.

O Centro Cultural Oscar Niemeyer

O Centro Cultural Oscar Niemeyer é um complexo de espaços culturais, inaugurado em 30 de março de 2006.

O local possui uma esplanada, onde é possível praticar diversos esportes e até yoga de forma gratuita. Ademais, conta com biblioteca infantil inaugurada em 2019. A biblioteca tem mais de 4,6 mil títulos e aproximadamente 11 mil exemplares. O acervo é formado por livros de renomadas editoras nacionais e internacionais. Assim, tem como foco a literatura infanto-juvenil informativa, cordel, poesia e ainda história em quadrinhos.

Além disso, no CCON também está o Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC). O local é um polo regional de acolhimento e difusão de cultura visual. Além disso, tem um histórico de grandes exposições de artistas referenciais, de Frei Nazareno Confaloni a Pablo Picasso.

Seu acervo – com mais de 1,2 mil obras – é constituído por esculturas, desenhos e pinturas. Além disso, possui gravuras, objetos, fotografias, instalações e mídias contemporâneas. A maioria das obras do acervo provém de salões de arte e prêmios realizados no Estado de Goiás e também de artistas que doam seus trabalhos à instituição.

O Centro Cultural Oscar Niemeyer recebe apresentações de Orquestras da prefeitura de Goiânia e também do estado de Goiás, como a Filarmônica. Na maioria das vezes, as apresentações são gratuitas e ocorre no Palácio da Música.