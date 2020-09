Conferência de 35 anos de Super Mario Bros.

Nesta quinta feira, 03 de setembro, a consagrada franquia Mario da Nintendo fez 35 anos e como forma de comemoração, a gigante dos games fez uma transmissão ao vivo para revelar as novidades referentes à franquia.

Dentre os anúncios estão um novo Game & Watch tematizado de Mario, uma nova forma de jogar Mario Kart com o nome de Mario Kart Live Home Circuit, um Battle Royale de Mario com até 35 jogadores. O anúncio do port de Mario 3D World para o Nintendo Switch com conteúdos extras, e por fim, a grande estrela da conferência: Super Mario 3D All Stars, trata-se de uma coletânea de 3 jogos de Mario sendo eles: Mario 64, Mario Sunshine e Mario Galaxy, que serão portados com algumas melhorias gráficas em uma edição única e limitada para o Nintendo Switch.

A Nintendo também soltou mais informações sobre a sua volta ao Brasil, anunciou que seu atual console Nintendo Switch será vendido por R$ 2.999,00, que não venderá jogos mídia física oficialmente e que os preços dos jogos em mídia digital irão subir.

No entanto a reação do público foi difusa, as principais reclamações são com relação às poucas melhorias gráficas na coletânea e a exclusão de Mario Galaxy 2 da mesma, uma vez que esse se trata de um dos títulos favoritos da comunidade. E você? O que achou dos novos anúncios da Nintendo?

Info:https://www.nintendo.pt/Portal-do-35-Aniversario-de-Super-Mario-Bros-/Introducao-1832480.html