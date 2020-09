Goiás tem apenas 2 municípios sem casos confirmados de covid-19

Apenas dois municípios em Goiás não têm casos confirmados de covid-19, a doença provocada pelo coronavírus. Conforme informações atualizadas pelo painel COVID-19, da Secretaria de Estado de Saúde, os municípios de Sítio D’Abadia e Água Limpa possuem, ambos, seis casos suspeitos mas nenhuma confirmação.

De acordo com a plataforma do governo, Goiás tem 144.071 casos confirmados de covid-19. O estado conta ainda com 134.090 casos de recuperados; 212.321 suspeitos e 107.093 casos que estavam sob investigação mas foram descartados. O painel é alimentado com dados das secretarias de Saúde ao redor do estado, e a última atualização foi feita às 7h20 desta sexta-feira (4/9).

Já o número de óbitos confirmados por coronavírus em Goiás está em 3.400, de acordo com o painel. Além deles, há 209 mortes suspeitas e 1.258 descartadas. O índice de letalidade está em 2,36%.

Ainda segundo a plataforma, apenas Águas Limpa e Sítio D’Abadia não têm casos confirmados da doença e 66 estão sem registro de óbitos suspeitos.