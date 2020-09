Três jovens morrem em colisão frontal da BR 153

Uma colisão frontal entre um GM/Corsa e um caminhão basculante resultou na morte dos três ocupantes do carro no início da manhã desta sexta-feira (04) na BR 153, em Anápolis, região central do estado de Goiás.

Por volta das 5h a equipe da PRF foi acionada para atender a um acidente na altura do km 413 da BR 153, próximo ao distrito de Interlândia. O corpo de bombeiros também foi acionado, mas chegando ao local, o condutor do carro, de 24 anos, e o passageiro do banco traseiro – ainda não identificado – já estavam sem vida. O passageiro do banco da frente, de 23 anos, chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os agentes verificaram indícios de que o passageiro do banco traseiro não utilizava cinto de segurança.

Os policiais rodoviários federais levantaram os vestígios no local e verificaram que o Corsa invadiu a faixa contrária, batendo de frente com o caminhão. O condutor do caminhão, 32 anos de idade, realizou o teste de alcoolemia e não estava alcoolizado. Ele seguia em direção a Anápolis com o veículo carregado de areia.

O motorista do carro e um dos passageiros são moradores de Jaranápolis. Parentes do outro passageiro informaram que ele é morador de Radiolândia, também na região.