Após discussão por fossa entupida, prefeito de Jussara esfaqueia vizinho

O prefeito de Jussara, Wilson Santos (PSDB), se envolveu em uma polêmica na última sexta-feira (4/9). Após uma discussão por conta de uma fossa que estava entupida em sua casa, o prefeito teria esfaqueado seu vizinho, que havia reclamado do mau cheiro e de “fezes e dejetos” do prefeito na porta de sua casa.

A confusão teve início depois que Luis Antonio Rodrigues da Silva, vizinho do prefeito jussarense Wilson Santos, foi à casa do mandatário reclamar de uma fossa entupida. Conforme Luis, o problema estava ocasionando, além do mau cheiro, também a presença de fezes da fossa do prefeito que eram levadas para a porta da residência do rapaz.

Os dois vizinhos teriam se desentendido e Wilson teria usado uma faca para golpear Luis no ombro. Em um texto divulgado, Luis alega que o prefeito teve a intenção de acertar a facada na região do coração e só não conseguiu porque ele, Luis, conseguiu se esquivar.

Já o prefeito também deu sua versão. Em um vídeo publicada na internet, Wilson Santos conta que o problema da fossa já havia sido resolvido e que a única questão pendente era o mau cheiro que, segundo ele, também já estava sendo solucionado.

As versões dos envolvidos

De acordo com Wilson, Luis teria agredido sua família usando “palavras e gestos” e que, “na angústia de ver sua família sendo acometida com violência por motivos desconhecidos”, usou de legítima defesa para protegê-la. “O prefeito lamenta imensamente o ocorrido, no entanto, diante das ameaças e do comportamento agressivo do indivíduo, a natureza do Homem, o Amor do Marido e avô Protetor falou mais alto”, diz uma nota divulgada pelo gestor.

Luis contesta a versão do prefeito. Segundo ele, “toda a ação está filmada de uma flagrante tentativa de homicídio, e o prefeito deveria estar preso ou ao menos sendo procurado, e no entanto está divulgando notas inverídicas na internet”.

Ainda conforme a versão de Luis, o problema do esgoto do prefeito Wilson em sua porta é frequente. “Ocorreu de novo onde fui reclamar e ele e os parentes me xingaram saindo ele de inopino e atentando contra a minha vida e quebrando meu celular”, relata.

Tanto o prefeito quanto o vizinho alegam ter procurado as autoridades para denunciar o ocorrido. A reportagem do Dia Online não conseguiu contato com o prefeito Wilson Santos e deixa o espaço aberto para manifestações.