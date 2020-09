Acidente na BR-153 mata pai e filha e deixa criança de 1 ano ferida, na região de Pirenópolis

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente registrado na BR-153, na região de Pirenópolis, na madrugada do último sábado (5/9). Uma caminhonete invadiu a pista contrária e bateu de frente com um carro de passeio que seguia no sentido oposto. Entre os feridos, está uma criança de apenas 1 ano. O condutor da caminhonete teria ingerido álcool e dormido ao volante quando tudo aconteceu.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 3h30 da madrugada de sábado, no Km-411 da BR-153, no município goiano de Pirenópolis.

Conforme a corporação, a caminhonete modelo Ranger seguia no sentido Jaraguá-Anápolis quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com outro veículo, um carro modelo Siena que seguia no sentido oposto. O motorista do Siena, um senhor de 49 anos, e sua filha, de 27, que estava no banco traseiro, não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente.

Já os outros três ocupantes do veículo, incluindo uma criança de 1 ano, todos da mesma família, sofreram lesões e foram encaminhadas para o Hospital de Urgência de Anápolis (Huana).

De acordo com a PRF, uma testemunha relatou que o condutor da caminhonete estaria alcoolizado. O homem fugiu do local do acidente, mas foi identificado após deixar os documentos dentro da Ranger.

Foram encontrados vestígios de que o motorista pudesse ter ingerido bebida alcoólica, como vasilhames de bebidas no interior do veículo.

Sob efeito do álcool, motorista da caminhonete teria dormido ao volante

Segundo a PRF, por volta das 11h do sábado (5/9), após o acidente, o condutor da caminhonete, um homem de 37 anos, apresentou-se no posto da PRF em Anápolis. Um teste foi realizado, cerca de 10 horas depois do acidente, e o resultado apontou valor de 0,07 mg/l de ar expelido pelos pulmões. Conforme a PRF, o resultado sugere que no momento do acidente o homem tinha um teor alcoólico muito mais elevado.

Aos policiais, o homem informou que estaria retornando de Ceres, bebeu na noite anterior e dormiu no momento do acidente.

A reportagem do Dia Online segue tentando apurar junto à PRF as providências tomadas em relação ao motorista.