Microsoft anuncia novo console Xbox Series S

Nessa terça feira, 08 de setembro, a conta oficial da divisão Xbox anunciou o seu mais novo console da linha Series: Xbox Series S.

Um console relativamente mais fraco do que o seu irmão mais velho Xbox Series X pensado especificamente para ser acessível, já apresentado com um preço de $299.

A empresa promete que mesmo que o console seja mais fraco graficamente, ele será capaz de rodar os jogos da nova geração bem como em maior velocidade graças ao seu SSD e será completamente digital (sem utilizar mídia física).

A internet está agitada com esse anúncio, pois o preço do console é realmente acessível, o que demonstra também um horizonte amigável para quem busca entrar de cabeça na nova geração o quanto antes.E você? O que achou do anúncio? Gostou do preço?

Info: https://twitter.com/Xbox/status/1303230071033880576

Trailer de revelação: