Operação Candombá, na Chapada dos Veadeiros, aplica R$ 5 milhões em multas

Iniciada há cerca de duas semanas e finalizada na última sexta-feira (4/9), no município de Alto Paraíso de Goiás, a Operação Candombá, realizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), em conjunto com a Polícia Civil, aplicou um total de R$ 5 milhões e 5 mil em multas na região da Chapada dos Veadeiros. A ação nasceu com o objetivo de combater especulação imobiliária e promoveu intensas fiscalizações contra o parcelamento irregular de solo em Área de Preservação Ambiental (APA) de Pouso Alto.

De acordo com informações da Semad, em campo, além das equipes de fiscalização da pasta, agentes da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), da Polícia Civil, também atuaram no combate aos diversos tipos de crimes ambientais identificados na região. Além de autuações e aplicação de multas, equipamentos como tratores, retroescavadeira, pá carregadeira e motosserras foram apreendidos.

A Operação Candombá leva esse nome devido à uma vegetação típica do Cerrado, também conhecida como Planta do Fogo, com forte ocorrência na região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV). A Semad informa que, entre os crimes ambientais alvos da fiscalização, é observada, principalmente, a abertura de parcelamentos irregulares do solo para fim urbano dentro de áreas destinadas apenas para uso rural.

Conforme o superintendente de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Robson Dizarz, entre os 31 alvos da investigação também foram identificados loteamento de solo abaixo da fração permitida para áreas rurais; supressão de vegetação nativa do Cerrado para abertura de arruamentos e lotes, captação de água sem outorga, dentre outros usos ilegais que já foram apurados, a exemplo do uso de fogo em vegetação nativa e pastagens.

A titular da Semad, Andréa Vulcanis, revelou que, durante o trabalho de detecção de loteamentos irregulares, foi constada a venda dessas áreas por imobiliárias de Alto Paraíso de Goiás com terreno abaixo da parcela mínima permitida para áreas rurais, que é de quatro hectares.