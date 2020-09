Caiado se reúne com prefeitos de cidades turísticas após aglomerações no feriado

O governador Ronaldo Caiado vai se reunir, na manhã desta quarta-feira, 9, com prefeitos de 14 municípios tradicionalmente turísticos em Goiás com o objetivo de debater ações de enfrentamento à covid-19. Caiado se mostrou preocupado e insatisfeito nos últimos dias, após constatar um grande número de aglomerações de visitantes nos municípios no feriado prolongado do 7 de setembro.

A reunião, que será feita por videoconferência, está prevista para ocorrer às 11h30 de hoje com os prefeitos Iris Rezende, de Goiânia; João do Léo, de Pirenópolis; Selma Bastos, de Goiás; Hermano de Carvalho, de Aruanã; Evandro Magal, de Caldas Novas; José Elias, de Aragarças; Martinho Mendes, de Alto Paraíso; João Pena, de Rio Quente; Azaíde Donizetti, de Luis Alves; Adivair Gonçalves, de Lagoa Santa; Hugo Deleon, de Três Ranchos; Marconni Pimenta, de Britânia; André de Sousa Chaves, de Buriti Alegre e Gustavo Marques, de Formosa.

Na segunda-feira (7/9), o governador manifestou nas redes sociais preocupação quanto às aglomerações em municípios turísticos do estado. Na ocasião, Caiado destacou que o Supremo Tribunal Federal (STF) deu aos prefeitos a prerrogativa de reabrir ou não as atividades, mas destacou a necessidade de atuação conjunta, “poder público e população, para salvar vidas”.

Nesse feriado, cidades como Pirenópolis registraram a presença de milhares de turistas. Os visitantes se aglomeraram nas ruas e em locais públicos, sem fazer o uso da máscara. A Prefeitura de Pirenópolis fala em 20 mil turistas ao longo do feriado.