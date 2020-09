Movimento “Fica, Iris” cancela carreata em apoio à reeleição do prefeito

Buzinaço estava previsto para amanhã, mas coordenador do grupo, Cássio Andrade, diz que, apesar de ainda acreditar no retorno de Iris, o momento é de unidade; pré-candidato a prefeito pelo MDB, Maguito Vilela, esteve com o movimento nesta quarta-feira (9).