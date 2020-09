Nintendo anuncia novo Zelda para Switch

Nesta terça feira, 08 de setembro, a Nintendo surpreendeu seus fãs com o anúncio de um novo game da franquia Zelda.

Hyrule Warriors Age of Calamity é o mais novo spinoff (derivação) da série Zelda, porém com o diferencial de ser canônico na trama da série principal. O jogo é uma prequel (história anterior) do último título principal lançado (The Legend of Zelda Breath of the Wild).

O novo título seguirá os moldes do seu semelhante Zelda Hyrule Warriors, lançado para Nintendo WiiU, heróis clássicos da saga lutando contra hordas de inimigos. Ele se localizará na cronologia 100 anos antes dos eventos de Breath of the Wild e é pensado para fechar mais ainda a história e criar base para o futuro jogo da saga principal que ainda está sendo produzido.

Será lançado no dia 20 de novembro de 2020 e chegará nas lojas a $60 dólares, a pré-venda já está disponível com skins bônus para quem comprar.

E você? O que pensa sobre esse anúncio inesperado?

Info: https://www.zelda.com/hyrule-warriors/