São autorizadas reformas em trajetos para Caminho Cora Coralina – Diário do Estado

Nesta sexta-feira, 04, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, publicou no Diário Oficial do Estado, a Portaria 99/2020 que autoriza a reforma e adequações nos trajetos do Caminho de Cora Coralina nos Parques dos Pirineus e Serra de Jaraguá. Mais de 42 quilômetros serão revitalizados. […].