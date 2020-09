Suspeito de tráfico de drogas é preso em flagrante no setor Pedro Ludovico – Diário do Estado

Equipes do Batalhão de Choque de Goiás prenderam, em flagrante, um suspeito de tráfico de drogas no setor Pedro Ludovico. A abordagem aconteceu após o recebimento de uma denúncia anônima durante um patrulhamento das equipes no setor. Diante das informações, o suspeito da venda de entorpecentes foi localizado e abordado. Após consultas aos sistemas, foi […].