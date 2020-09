Assembleia Legislativa de Goiás abre inscrições para concurso fotográfico

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) está com inscrições abertas, até o dia 20 de outubro, para o primeiro Concurso Fotográfico da Alego. Com o tema “Um Olhar Pela Janela”, o objetivo é incentivar o olhar criativo dos goianos durante o distanciamento social causado pela pandemia do coronavírus (Covid-19). Além disso, inspirar fotógrafos, profissionais e amadores, a se conectarem com o seu lado criativo. A inscrição pode ser realizada AQUI.

O concurso é dividido em duas categorias: Profissional e Amador. Assim, o participante terá a oportunidade de registrar o próprio ponto de vista, dentro do tema proposto.

De acordo com o regulamento do concurso, a categoria é de livre escolha do concorrente. Portanto, diferencia-se apenas pelo nível de técnica esperada em cada uma delas. Por “profissional”, entende-se aquela pessoa que é formada e/ou exerce a profissão de fotógrafo e possui elevado conhecimento na área. A categoria “amador” é destinada para aqueles que detém pouco ou nenhum conhecimento técnico de fotografia.

O Concurso Fotográfico da Alego terá prêmios para os vencedores. Assim, eles receberão um troféu e também uma premiação em dinheiro. O primeiro colocado da Categoria Amador recebe R$1,2 mil, o segundo R$800 e o terceiro R$400. Já na Categoria Profissional, os prêmios são de R$2 mil para o primeiro lugar, R$1,2 mil para a segunda posição e R$800 para a terceira.

É permitida a participação de fotógrafos amadores ou profissionais, com idade mínima de 18 anos e residentes em Goiás. Não serão aceitas inscrições de servidores, estagiários e funcionários terceirizados da Alego.

Comissão julgadora

A comissão julgadora do Concurso Fotográfico da Alego será composta pelos fotógrafos Weimer Carvalho, Cristiano Borges, Jackson Rodrigues e Sérgio Ricardo Sandes Rocha. Assim, eles serão os responsáveis por selecionar os vencedores do concurso.

Além do prêmio em dinheiro, os ganhadores terão a sua fotografia exibida para o grande público, no site do concurso, nas redes sociais do Legislativo goiano e em uma exposição na Alego, a ser realizada de 27 a 29 de outubro de 2020.

Serviço: Concurso Fotográfico da Alego

Inscrições: Até 20 de outubro

Onde: portal.al.go.leg.br/concursofotografico

Premiação: Categoria profissional: 1º colocado – R$2mil; 2º colocado – R$1,2 mil; 3º colocado – R$800

Categoria amador: 1º colocado – R$1,2 mil; 2º colocado – R$800; 3º colocado – R$400